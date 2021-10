Con la legge di Bilancio, la prima dell'era Draghi, dovrebbe arrivare un finanziamento aggiuntivo per il Reddito di cittadinanza di circa un miliardo di euro per il 2022. E' quanto si apprende da diverse fonti di governo , mentre è in corso il Consiglio dei ministri che approverà il Documento programmatico di bilancio . In totale verranno quindi stanziati circa 8,8 miliardi, la stessa cifra messa a disposizione quest'anno.

Nel corso del 2021 infatti i fondi destinati al Reddito di cittadinanza sono stati a più riprese aumentati, per far fronte alle esigenze in continua crescita per effetto della pandemia. Sulla misura si annunciano una stretta sui controlli e il taglio delle risorse dopo il secondo rifiuto a una proposta lavorativa: correttivi che produrranno un risparmio sulle spese. Si riscontra però una crescita della platea e di conseguenza servirà un miliardo in più.

Pensioni, verso quota 102 nel 2022 - Sempre da fonti del governo arriva la notizia che in Consiglio dei ministri sarebbe stata presentata la proposta di Quota 102 nel 2022 e di Quota 104 nel 2023 per la fase transitoria sulle pensioni di superamento di Quota 100. I ministri della Lega avrebbero però espresso in merito una "riserva politica", mantenendo i loro dubbi su questa soluzione.

Misiani: sì a proroga Superbonus - Tra le misure in vista per il Documento programmatico di bilancio, dice il responsabile economico del Pd Antonio Misiani, "la proroga del Superbonus e incentivi per l'edilizia, l'innovazione tecnologica e la ricerca su un orizzonte temporale di medio periodo" oltre all' "aumento dei fonti per la gratuità dei libri di testo nella scuola dell'obbligo". Misiani parla inoltre di "più risorse per sanità, anziani non autosufficienti, scuola e trasporto pubblico. E un importante fondo pluriennale per gli investimenti pubblici".

Gentiloni: "Fiduciosi in una valutazione positiva" - Il commissario europeo Paolo Gentiloni crede "che il documento del governo arriveàr in questi giorni. E' piuttosto normale che possano esserci dei brevissimi ritardi e, da quello che sappiamo dai continui contatti che abbiamo con il governo italiano, siamo fiduciosi che le valutazioni possano essere positive. Noi faremo le nostre valutazioni da qui alla metà di novembre, le stiamo cominciando a fare di tutti i piani" degli Stati membri.