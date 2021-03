Pd, Sandra Zampa: "Capigruppo donne? Letta fa bene, è il momento di cambiare passo"

Sandra Zampa accoglie con favore l'annuncio del nuovo segretario del Pd, Enrico Letta, di voler nominare due donne capigruppo alla Camera e al Senato. "Credo che Letta abbia dato una volta tanto seguito al senso delle parole, parole che spesso in politica si pronunciano ma non seguono mai i fatti", commenta l'ex sottosegretaria dem al ministero della Salute, in collegamento con "Mattino Cinque".



"Credo che si debba riconoscere il merito - prosegue Zampa - sia dell'onorevole Delrio che del senatore Marcucci, ma davvero c'è uno squilibrio nella rappresentanza di genere che fa male a tutti". "Ora è arrivato il momento di cambiare passo", conclude l'ex vicepresidente del Pd.