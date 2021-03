Pd, Letta annuncia: subito due donne capogruppo in Parlamento

Ansa

Enrico Letta dice no al partito dei "personalismi" e rilancia annunciando due donne come nuovi capogruppo di Camera e Senato. In una lunga intervista a "Il Tirreno", Il segretario del Pd dice no ai veti ai Cinquestelle sulle alleanze e avverte: "i circoli troppo spesso sono stati usati più per costruire carriere che per creare dibattiti".