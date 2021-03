Pd, Letta nomina la sua segreteria: ci sono otto uomini e otto donne | C'è anche l'ex ct della nazionale Mauro Berruto

I 16 componenti della segreteria affiancheranno la vicesegretaria vicaria Irene Tinagli, alla quale è affidata la missione "Italia globale", e il vicesegretario Peppe Provenzano, che si occuperà di "Prossimità", delle politiche del lavoro e del contrasto alle diseguaglianze.

Fanno parte della segreteria:

Lia Quartapelle, 38 anni, parlamentare: Europa, affari internazionali e cooperazione allo sviluppo

Antonio Nicita, 53 anni, docente universitario: Istituzioni tecnologie e piano nazionale di riforma e resilienza

Chiara Braga, 41 anni, parlamentare: Transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture

Chiara Gribaudo, 39 anni, parlamentare: Missione Giovani

Cecilia D'Elia, 57 anni, portavoce della Conferenza nazionale delle donne democratiche: Politiche per la Parità

Enrico Borghi, 53 anni, parlamentare: Politiche per la Sicurezza

Anna Rossomando, 57 anni, parlamentare: Giustizia e Diritti

Antonio Misiani, 52 anni, parlamentare: Economia e finanze

Cesare Fumagalli, 67 anni, segretario nazionale di Confartigianato imprese dal 2005 al 2020: Sviluppo economico, Terzo settore, Missione Pmi

Manuela Ghizzoni, 59 anni, ex parlamentare Istruzione: Università e Ricerca

Filippo Del Corno, 51 anni, compositore e operatore culturale, assessore alla Cultura del Comune di Milano: Cultura

Susanna Cenni, 57 anni, parlamentare: Politiche agricole, alimentari e Forestali

Sandra Zampa, 64 anni, giornalista, ex parlamentare: Salute

Mauro Berruto, 51 anni, giornalista e formatore, Ct della nazionale maschile italiana di Pallavolo dal 2010 al 2015: Sport

Francesco Boccia, 52 anni, parlamentare: Autonomie territoriali e enti locali

Stefano Vaccari, 53 anni, ex parlamentare: Organizzazione

L'ex ct Berruto: "Non ho tessere di partito" "In questo momento non ho neanche la tessera del Pd, solo quella dell'Anpi, da giornalista e il 'santino' del Toro", ha detto Berruto, dopo la nomina nella segreteria Pd, sottolineando come lo sport stia vivendo "il momento più complicato da 70 anni a questa parte". Secondo Berruto "la prima cosa da fare è tenere in vita il paziente" e poi "costruire un modello di sport di base completamente nuovo".

Benifei rimette mandato da capogruppo al Pe Intanto Brando Benifei ha annunciato le sue dimissioni da capogruppo del Partito Democratico al Parlamento Europeo. Venerdì "ho convocato la riunione degli Eurodeputati Pd per incontrare il neosegretario Letta - ha fatto sapere -, che ringrazio per la volontà di avviare immediatamente il dialogo con il nostro gruppo parlamentare e per la grande attenzione mostrata nel suo discorso di candidatura al lavoro della delegazione e alle sfide europee che abbiamo davanti. Ritengo giusto presentarmi alla riunione come dimissionario dalla mia carica di capodelegazione, per permettere le opportune valutazioni al segretario del mio partito e ai colleghi, alla luce della nuova fase politica".