Pd, Letta: "Serve un patto di legislatura e al Colle un presidente di garanzia"

Il segretario del Pd Enrico Letta , aprendo la direzione dem, manda un messaggio alle forze di maggioranza affinché si arrivi a suggellare un patto di legislatura per sciogliere l’impasse sul Quirinale e proseguire con le riforme. "Proponiamo un'iniziativa che crei un patto di legislatura per completarla nei tempi naturali", ma serve "l'elezione di un o una presidente della Repubblica istituzionale, super partes, di garanzia per tutti", spiega.

"Dare energia al governo per completare le riforme" Inoltre bisogna "dare energia perché i prossimi 14 mesi di governo siano efficaci in continuità ma con rinnovata energia e completare le riforme per la buona politica".

"Disponibili ad aggiustare la legge elettorale" Fra gli obiettivi del patto per il Quirinale ci sono quelli di "limitare il fenomeno del trasformismo parlamentare, che è uno degli elementi di maggiore lontananza dei cittadini dalle istituzioni, fino alla nostra disponibilità, che abbiamo sempre dato, ad aggiustare la legge elettorale, che non è la più bella legge elettorale che potremmo avere", afferma il leader dem. "Tutte cose che necessitano di un accordo generale, che parta dalle forze di maggioranza, per rinnovare il patto di legislatura. Le sfide hanno bisogno di un largo patto di legislatura", ribadisce.

"Nessun candidato del Pd per non bruciarlo" Sul candidato del centrosinistra poi chiarisce: "Responsabilità è l'atteggiamento col quale ci stiamo muovendo. In tanti ci stanno dicendo: mettete in campo anche voi una candidata o un candidato. Nel momento in cui in Parlamento c'è una unione di minoranze, mettere in campo nomi significa bruciarli, essere oggetto di veti da parte di altre parti politiche".

"Centrodestra non ha diritto di precedenza nell'indicare il suo candidato" E sull'atteggiamento del centrodestra che ha indicato Silvio Berlusconi come candidato attacca: "Non c'è nessun diritto di precedenza che il centrodestra può vantare nell'indicare il presidente della Repubblica: si è confuso un atteggiamento rispettoso da parte nostra con un diritto che non c'è, non è che il centrodestra debba semplicemente valutare l'equilibrio migliore al suo interno. Sarebbe una scelta profondamente sbagliata come è sbagliata la logica dello scoiattolo di cercare voti in una dinamica che non è quella del tempo che stiamo vivendo. In Parlamento nessuno ha la maggioranza, ognuno deve considerare l'essere minoranza con responsabilità, che è l'atteggiamento con cui ci muoviamo".