Pd, Letta blinda l'alleanza con il M5s: "E' il cemento" | E frena sulle larghe intese

Nella Direzione di partito Enrico Letta traccia il percorso che ha in mente per il futuro, fugando ogni dubbio: "Noi vogliamo costruire un campo formato da forze progressiste, ecologiste e democratiche - ribadisce il segretario dem - con le quali abbiamo cominciato e seguiteremo a lavorare"

Il segretario del Pd ha così indirettamente riposto a Carlo Calenda, che con il suo "niet" ai Cinquestelle dopo l'invito di Letta a entrare nella coalizione di centrosinistra, aveva fatto pensare a un raffreddamento dell'asse giallorossa: "Il lavoro portato avanti coi nostri alleati - dice - e in particolare coi M5s nel governo Conte 2 continua col governo Draghi e continuerà anche dopo. È un rapporto politico fondamentale che dura e durerà".

E frena anche quanti tra i suoi, come Franceschini e soprattutto Bettini, avevano teorizzato la prosecuzione delle larghe intese in presenza di una svolta moderata del Carroccio, facendo leva sul proporzionale. L'obiettivo, dunque, è una coalizione che guardi al 2023 con "l''ambizione di vincere, battere i sovranisti e guidare il Paese, non l'istinto di sopravvivere. E il prologo saranno le amministrative di primavera: è lì che, avverte Letta, si definirà il perimetro.

Sullo sfondo la promessa di provare a cambiare la legge elettorale: ""La peggiore di sempre, se ci fossero le condizioni ci sederemmo sicuramente a un tavolo con le altre forze politiche per migliorarla"; il No ai referendum previsti in primavera su custodia cautelare e legge Severino e la battaglia per i diritti come eutanasia, ddl Zan e la Legge di cittadinanza definite "prioritarie" dal segretario del Pd.