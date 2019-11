PD, la voce dei bolognesi: "Lo Ius Soli? Meglio giocare a bocce"

"Chi vincerà tra Salvini e Bonaccini? Chi è più duro." A parlare è uno dei tanti bolognesi intervistati da "Stasera Italia" dopo la tre giorni del PD in città. "Si tratta di un voto prettamente regionale, da Roma devono stare fuori dalle scatole" rincara un altro, mentre un altro ancora aggiunge "È meglio che Roma se ne stia davvero a Roma. Meglio che non venga nessuno".

Nonostante la conclusione dell'evento, in molti pensano che nella regione che andrà al voto il prossimo 26 gennaio i "big" come Zingaretti e Franceschini facciano più male che bene alla campagna elettorale. "Lo Ius Soli non è una priorità" risponde un intervistato. "Ci sono altri problemi ben più importanti".