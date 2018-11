Pd, è ufficiale: anche Martina si candida alla segreteria | "Mi inchino agli iscritti"

"Vogliamo portare al Pd una squadra di ragazzi, di donne che hanno la voglia di lavorare insieme e di investire sul futuro dell'Italia", ha aggiunto Martina. L'ex segretario sembra non preoccuparsi della lettura di chi vede nella sua candidatura un aiuto a Marco Minniti: "Noi con orgoglio rompiamo gli schemi e diciamo che il confronto è libero. Nessuna regola può vincolare questo confronto".



Anzi, la convinzione è che la sua corsa può impedire "un congresso referendum" tra renziani e anti-renziani: "Metto in discussione tutto con grande forza, mi metto io in discussione. Non ho bisogno di abiure e non credo a un congresso referendum". E proprio lì, sottolinea Graziano Delrio, presente all'annuncio di Martina, sta "la differenza con Zingaretti".



Delrio: "Nessun assist a Minniti e Zingaretti" - L'ex ministro dei Trasporti ha così di fatto garantito il suo appoggio a Martina, il quale può anche contare su una base forte nel Pd lombardo, specialmente quello giovanile. Minniti gode, da parte sua, del supporto di Luca Lotti e Lorenzo Guerini, i due deputati che più si sono spesi per raccogliere le firme in appoggio alla candidatura dell'ex titolare del Viminale. "Nessun assist" a Minniti e Renzi, "si fanno le cose in maniera positiva e in famiglia. Stimo molto Minniti e Zingaretti, ma mi interessa di più il progetto di questi giovani", ha dichiarato Delrio.



Dunque, sono sette in tutto 7 gli esponenti dem che hanno annunciato la partecipazione alle primarie: il primo è stato Nicola Zingaretti. Poi Matteo Richetti, Francesco Boccia, Cesare Damiano e Dario Corallo. A seguire Marco Minniti e infine Maurizio Martina.



Zingaretti: "Segretario con nuovo gruppo dirigente, no a bad company" - "Continuerò ancora con più forza la mia battaglia per cambiare il Pd. Mi ribello all'idea di un partito come 'bad company' da rottamare, o di eterni ritorni". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, aggiungendo: "Bisogna con coraggio e passione voltare pagina e ricostruire una speranza con nuove idee, energie e nuovi protagonisti, pensando al futuro dell'Italia e non a noi stessi. Gli italiani stanno iniziando a reagire alle follie di questo governo, ma noi non dobbiamo essere pigri o conservatori, dobbiamo cambiare. Anche per questo è importante un segretario eletto dalle persone nei gazebo, per riscoprire uno spirito collegiale e per affidare a un nuovo gruppo dirigente il compito di ricostruire un nuovo campo di forze competitivo per vincere".