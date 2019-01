Paragone: "M5s voterà autorizzazione a procedere per Salvini"

Il senatore del M5s Gianluigi Paragone annuncia che il Movimento voterà "sì" alla richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro dell'Interno Matteo Salvini, riguardo al caso "Diciotti". "Credo che Salvini abbia già deciso di non sottrarsi al processo, quindi il problema neanche esiste - ha detto nel corso di un'intervista televisiva -. Noi non abbiamo mai negato alla giustizia un ministro o un parlamentare, quindi andiamo in linea".