Paolo Liguori a “Stasera Italia”: “Accordo Renzi-Salvini? Si potrebbe fare in momenti di emergenza”

"Accordo Renzi-Salvini? Non c’è, ma si potrebbe fare in momenti di emergenza". Sono le parole di Paolo Liguori a "Stasera Italia". Il direttore di Tgcom24 dice la sua su una possibile alleanza tra la "strana coppia".

Sulle prossime elezioni regionali in Emilia Romagna, invece, Liguori afferma: "La coalizione di centrodestra prenderà più voti ma vincerà Stefano Bonaccini". Per questo motivo, secondo il direttore di Tgcom24, "il governo non cadrà". "Mi preoccupano piuttosto - continua Liguori - l'Ilva e le altre crisi industriali. Sono tutti posti di lavoro che, in Italia, si perdono ulteriormente".