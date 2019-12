Renzi a Tgcom24: "Il problema della maggioranza non sono io, Di Maio si faccia un selfie"

Matteo Renzi all'attacco in "Fatti e Misfatti" condotto da Paolo Liguori. Per l'ex premier "sugar e plastic tax sono una follia. Il problema della maggioranza non sono io, Di Maio si faccia un selfie, anziché parlare di me. Per tutta la settimana ci sono stati litigi tra grillini e Pd. Ho detto che se continuano a litigare la gente si chiede cos'hanno fatto a fare il governo. Non puoi stare insieme solo per andare contro Salvini, devi avere delle idee".

Intervenendo al programma di approfondimento di Tgcom24 sugli scontri tra M5S e Pd e sull’aumento della pressione fiscale, Renzi ha anche ricordato la sua attività politica: "Volevano mettere l’aumento dell’Iva, deciso da Salvini e Di Maio, e l’abbiamo bloccato. Abbiamo ridotto ogni tipo di aumento di pressione fiscale sui cellulari e sul gasolio".

Renzi: "Follia la tassa su plastica e zucchero" - Quanto alla plastic e alla sugar tax, il leader di Italia Viva ha rimarcato la sua posizione: "Mancano le ultime cifre, qualche centinaio di milioni di euro, sulle tasse sulla plastica e su quella sullo zucchero. Sono tasse che funzionano dal punto di vista mediatico, ma io sono contrario, non le metterei. Voglio combattere l’inquinamento da plastica, ma per farlo devi investire sull’economia circolare, riciclare e riusare la plastica, non massacrare le aziende della plastica. Perché se no impedisci la trasformazione da old economy a new economy".

"Se per aumentare la tassa sulla plastica - ha aggiunto - ci sono 10mila persone che rimangono senza lavoro, il conto lo paga la povera gente: ecco perché è follia la tassa sulla plastica. Stessa cosa sullo zucchero, se vuoi che i nostri bambini non bevano più bibite gassate devi fare un percorso di educazione alimentare. Se metti tassa sullo zucchero, le aziende chiudono e vanno altrove".

E sul reddito di cittadinanza: "Non mi va che con il populismo si costruiscano occasioni per aumentare il reddito di cittadinanza. Abbiamo troppe tasse, questo è il vero problema del nostro Paese, la gente i primi 20 giorni del mese va al lavoro solo per pagare le tasse”.

A proposito di burocrazia, Renzi dichiara: "I 120 miliardi ci sono, non solo, ma quando sblocchi i cantieri sono di più. Questi sono solo soldi pubblici, perché poi quando apri i lavori attrai i privati. Rosico quando vado in Sicilia, ci sono 6 miliardi di euro. Sono bloccati nel patto con la Regione Sicilia, se penso a quanto chiedono per reddito di cittadinanza e potrebbero essere a disposizione per lavorare. Lo sblocco avrebbe efficacia sotto tre aspetti: si alza il Pil dell’Italia, crei posti di lavoro e metti in sicurezza il territorio".

"Italia Shock - conclude - ha un’importanza fondamentale. Quando ero presidente del Consiglio facemmo operazione con Expo, serve un commissario come con Beppe Sala che era controllato da Cantone. Ma quello che controlla deve essere come Gentile con Maradona ai mondiali del 1982. Il tema è che deve essere molto preciso e attento nel controllo. Mettete quei soldi e l’Italia ripartirà, e dovrebbe esserci unità totale, tra Berlusconi, Salvini, Meloni e tutti quanti. Qualcuno è contrario alle opere pubbliche?".