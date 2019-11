Inchiesta Open, Renzi: "Critico i magistrati e arriva un avvertimento"

"Ho criticato l'invasione di campo di due magistrati nella sfera politica e la risposta è la diffusione di miei documenti privati personali. Brivido". Lo ha scritto su Facebook, Matteo Renzi , in merito all' i nchiesta Open . "Tuttavia non ho nulla da nascondere. La mia casa, le mie auto, la mia Vespa: tutto è perfettamente regolare - ha aggiunto il leader di Italia Viva -. Non vi sembra curioso che uno possa ricevere avvertimenti di questo genere?".

"Quando ho avuto un prestito, l’ho fatto con una scrittura privata e l’ho onorato restituendolo in cinque mesi - ha precisato Renzi -. Guadagno molto bene, non ho niente da nascondere".

"Siamo in presenza di un vulnus per la democrazia" Il leader di Italia Viva, nel suo post, ha precisato: "Sulle indagini dei magistrati, noi aspettiamo i processi. Perché siamo garantisti. Dispiace che si facciano perquisizioni all’alba a chi non c’entra niente, nemmeno indagato. Ma si vada a processo e vedremo come finirà". "Sulla decisione che Open sia un partito politico e non una fondazione invece siamo in presenza di una cosa enorme - ha aggiunto -. Se fondare un partito è decisione della magistratura e non della politica siamo in presenza di un vulnus per la democrazia. In molti addetti ai lavori fanno finta di niente ma questo cambia per sempre il modo di concepire la politica. Io continuerò a dirlo in ogni sede".

Le indagini e il bancomat di Lotti Nel frattempo si allargano le indagini della Procura di Firenze sulla Fondazione Open, istituita per sostenere le iniziative politiche di Renzi. Il sospetto è che, sia in entrata che in uscita, le leggi sul finanziamento dei partiti e quella sulle fondazioni non fossero rispettate. Nel mirino della guardia di finanza c'è la gestione dei soldi che confluivano nelle casse della Fondazione e la disponibilità garantita anche ad alcuni componenti del cda, come Luca Lotti. L'ex ministro dello Sport, oggi parlamentare del Pd, avrebbe avuto in uso un bancomat di Open.

La villa di Renzi La segnalazione dell'Ufficio antiriciclaggio della Banca d'Italia, su alcune operazioni della Cassa di Risparmio di Firenze ha portato all'apertura del fascicolo sulla villa di Renzi, acquistata nel giugno del 2018. Un prestito di 700mila euro sui conti di Renzi datato 12 giugno, arrivato dal conto di Anna Picchioni, mamma dei tre fratelli Maestrelli, ma in particolare di Riccardo, nominato nel maggio 2015 nel cda di Cassa depositi e prestiti. E, anche se l'ex premier ha già restituito quel denaro, gli inquirenti vogliono fare chiarezza sul tipo di rapporti e sulle relazioni che hanno portato al passaggio di soldi.