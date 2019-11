Inchiesta Open, Renzi: "A rischio la separazione dei poteri"

"Quello che è accaduto costituisce un vulnus clamoroso nella vita democratica del Paese. Chi non reagisce accetta che si metta in discussione il principio della separazione dei poteri e lascia che siano i magistrati a decidere che cosa sia un partito e cosa no". Lo ha detto Matteo Renzi, riferendosi all'indagine sulla fondazione Open. "Non sto attaccando l'indipendenza della magistratura, ma sto difendendo l'indipendenza della politica", ha aggiunto.