Bologna, 10mila persone in piazza per Bonaccini: "Ha fatto della nostra regione un'eccellenza, non potevamo mancare"

Alla prova di Piazza Maggiore, cuore della Bologna democratica e antifascista nonché luogo in cui è nato il movimento delle Sardine, Stefano Bonaccini è stato accolto da una vera e propria folla: sono 10mila infatti le persone ad aver risposto all'appello del Preisdente della Regione Emilia Romagna. "Ha fatto della nostra regione un'eccellenza per la sanità, per la scuola, per tutto" commenta una donna tra gli intervistati. "Non potevamo non essere qui".

"Arrivano persone che militavano anche nel centrodestra" commenta Bonaccini ai microfoni di "Stasera Italia". "Il voto disgiunto? Opportunità che si può dare ma l'ho citata perché qualche esponente a sopresa in questi giorni, penso al M5S, ha detto che la utilizzerà perché sa distinguere che io non mi permetto mai di dire che sono meglio di Lucia Borgonzoni, però sono diverso".