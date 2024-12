Inchiesta Open, Matteo Renzi: "Mi sarei aspettato una telefonata di scuse da Conte e Meloni"

"Non è stata fatta giustizia, è stata fatta ingiustizia in questi 6 anni", esordisce Matteo Renzi ospite nello studio "Mattino Cinque News". E aggiunge: "Ci hanno massacrato, soprattutto alcuni partiti politici: i 5 Stelle e Fratelli D'Italia. Io oggi mi sarei aspettato una telefonata di Conte e di Meloni per dire: 'scusaci Renzi', ma non l'hanno fatto". "Da un lato si spiega perché ci hanno attaccato così tanto- prosegue il leader di "Italia Viva" -, abbiamo perso così tanto consenso con delle frasi false e dall'altro l'unica cosa che per me resta davvero nel cuore è il fatto che comunque le persone che ti vogliono bene e che hanno creduto quando non ti credeva nessuno sono sempre lì. Per me tornare a casa e vedere mia moglie e i miei figli che hanno sopportato in questi 6 anni, ma non hanno mai dubitato di me, è una grande gioia". Sulla perdita di consensi nel corso del tempo, anche a causa di questa inchiesta, Renzi spiega: "La verità è che forse adesso qualcuno capisce che cosa è successo in questi anni e perché abbiamo perso passando dal 40% al 3/4%. C'è stata un'aggressione che non è solo giudiziaria, ma è anche politica. Il pm che mi ha accusato in modo ingiusto è lo stesso che ha accusato in modo ingiusto mio padre, mia madre, mio cognato e mia sorella su tutte indagini diverse. Si tratta del pm Turco che ora tra tre giorni va in pensione e lui non pagherà mai".