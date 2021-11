Inchiesta Open, Renzi: "Non ho commesso reati, violata la Costituzione. Cercano più me che Matteo Messina Denaro"

"Io non ho commesso nessun reato". Lo afferma, in relazione all'inchiesta sulla Fondazione Open, il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella seconda giornata di lavori della Leopolda, a Firenze. Sul fatto di essere indagato per finanziamento illecito ai partiti, chiarisce: "Quale reato si contesta? Quei soldi non solo sono tracciati, ma tutti bonificati. Noi non abbiamo violato leggi, mentre altri hanno violato l'articolo 68 della Costituzione".

"Processo kafkiano" - Renzi poi dice che il suo è "un processo kafkiano" e spiega: "Se volete capire come funziona la politica, dovete candidarvi e stare dentro un partito che sta in Parlamento, non andare a prendere i telefonini di chi sta totalmente fuori da questa vicenda. E' un processo kafkiano".

"Hanno sbagliato Matteo" - Poi rincara la dose: "Hanno sbagliato Matteo, Matteo Messina Denaro lo hanno cercato con meno persone di Matteo Renzi (a voi i commenti). Nelle case alle 6 e mezzo del mattino, con le perquisizioni di un non indagato". E ancora: "A fronte di una presenza organizzata di Cosa Nostra, camorra e 'ndrangheta in Toscana per un giro d'affari di 15 miliardi, la guardia di finanza di Firenze negli ultimi due anni si è dovuta concentrare nel capire il ruolo di Guerini, Gentiloni e Renzi e della corrente renziana, ma mandate la Finanza a capire chi c'è nei capannoni dove c'è il riciclaggio dei denari".

"Io non mi sento assediato, ma il direttore della rivista di Magistratura democratica a scritto che intorno a Renzi va stretto un cordone sanitario - riprende il leader di Italia Viva -: intorno a un senatore non si stringono cordoni sanitari, ma se uno lo fa su una rivista di una corrente della magistratura è una cosa enorme".