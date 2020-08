Migranti, il Viminale replica a Musumeci: "La sicurezza sanitaria è una priorità dello Stato"

"La sicurezza delle comunità locali, anche sotto il profilo sanitario, è obiettivo prioritario del Viminale ". Lo afferma il ministero dell'Interno rispondendo al governatore della Sicilia, Nello Musumeci , in merito alla "forte pressione migratoria " sulla Regione. "La gestione di un fenomeno complesso come quello migratorio - si legge nella nota - richiede la proficua collaborazione tra i diversi livelli di governo e grande senso di responsabilità".

Trasferiti 3.500 migranti - Secondo il Viminale bisogna "dare risposte concrete alle esigenze e alle preoccupazioni manifestate dalle comunità locali". Nella nota si è poi ricordato che da "luglio sono stati trasferiti in altre regioni circa 3.500 migranti sbarcati sulle coste siciliane e ospitati nei centri di accoglienza dell'isola".

La pressione migratoria sulla Sicilia - "Il ministero dell'Interno è da sempre direttamente impegnato - prosegue la nota - per ridurre l'impatto della forte pressione migratoria sulla Sicilia, dovuta ai numerosi sbarchi autonomi legati alla crisi tunisina, rispetto alla quale il governo si è attivato per trovare ogni utile soluzione".

Test per i migranti in arrivo - Il Viminale sottolinea che "dopo aver inizialmente previsto il test sierologico per tutti i migranti arrivati, dai primi di agosto è stato introdotto obbligatoriamente l'esame del tampone rinofaringeo ed è stata attivata una apposita convenzione con la Croce rossa italiana per effettuare questo accertamento sanitario a Lampedusa ed assicurare rapide risposte. In ogni caso, la situazione attuale richiede lo sforzo comune da parte di tutte le istituzioni secondo il principio costituzionale di leale collaborazione".

La versione di Musumeci - "Lo Stato ha competenza sui migranti. Il presidente della Regione ce l'ha in materia sanitaria. E in tempo di epidemia è chiaro che mi sto occupando di questo. Se c'è un contenitore che, secondo le autorità sanitarie, non ha i requisiti per ospitare persone in tempo di coronavirus io ho il dovere di intervenire, altrimenti compio una omissione", ha detto Musumeci, riferendosi agli hotspot, in un'intervista al Corriere della Sera.

Lo scontro - Prosegue, dunque, il muro contro muro tra Regione Sicilia e Viminale sull'emergenza sbarchi in Sicilia. "Io vado avanti. Hotspot competenza dello Stato? Quindi anche la responsabilità. Piuttosto che prendersela con le ordinanze si facciano sentire in Europa", aveva scritto su Facebook nelle ultime ore.