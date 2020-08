Migranti, Musumeci: "Via i profughi dalla Sicilia entro 24 ore"

"Entro le 24 di lunedì tutti i migranti presenti negli hotspot e in ogni centro di accoglienza della Sicilia dovranno essere improrogabilmente trasferiti in strutture fuori dall'isola". Lo prevede l'ordinanza firmata nella notte dal governatore Nello Musumeci. Il presidente della Regione sottolinea come attualmente "non sia possibile garantire la permanenza nell'Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio" da coronavirus.