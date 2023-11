Migranti, Tajani: "Passi avanti in Ue, anche a Berlino"

Si comincia a capire che la migrazione è un problema europeo e non italiano. E quando il cancelliere tedesco Olaf Scholz dice di comprendere gli accordi che abbiamo raggiunto con l'Albania e di seguirne da vicino l'attuazione, significa che anche in Germania si comincia a pensare in modo diverso rispetto al passato. Perché se non si affronta il problema della migrazione primaria, non si può fare nulla per quella secondaria". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani , in un'intervista al tedesco Die Welt, a pochi giorni dal vertice tra Italia e Germania a Berlino.

Tgcom24

Sull'accordo con l'Albania, il vicepremier ha spiegato che "non si tratta di ridurre il numero degli arrivi, ma di garantire più spazio per accogliere le persone. Perché c'è il rischio che il loro numero continui a crescere a causa della guerra in Medioriente. Questo meccanismo significa anche un maggiore controllo su chi arriva nell'Ue. Infine, è anche una questione di sicurezza interna. Anche il terrorista che ha compiuto l'attentato a Bruxelles aveva raggiunto l'Ue attraverso il Mediterraneo e Lampedusa".

Inoltre, il vicepremier ha sottolineato che "una parte dell'accordo stabilisce che i centri saranno trattati come se fossero in Italia. Durante la loro permanenza, i migranti sono trattenuti nei centri e posti sotto la supervisione e l'amministrazione italiana. I centri stessi sono sotto il controllo italiano, mentre l'Albania è responsabile all'esterno. I migranti rimangono nei centri solo per la durata della revisione della loro domanda. Se viene approvata, vengono inviati in Italia. Se viene respinta, li riportiamo nel loro Paese d'origine".

"Per ridurre i numeri, abbiamo bisogno di una strategia paneuropea in Africa, un piano di investimenti simile al Piano Marshall per promuovere lo sviluppo della regione in modo che le persone non vogliano più lasciare le loro case", ha ribadito.

"Le relazioni tra Italia e Tunisia continuano a essere eccellenti. - ha affermato ancora Tajani - Sono stato lì solo un mese fa per finalizzare un accordo su 4.000 visti di lavoro aggiuntivi. E nelle ultime settimane, meno migranti hanno lasciato la Tunisia per l'Italia perché Tunisi ha rafforzato i controlli sulle sue coste. Ma questi cambiamenti richiedono tempo, non c'è una bacchetta magica che possa essere agitata per accelerare tutto".

In vista delle elezioni europee, il leader di Forza Italia ha quindi ribadito la sua contrarietà a una coalizione del Ppe con il gruppo di destra Identità e Democrazia (Id): "Non è possibile fare alleanze con Marine Le Pen (del Rassemblement National francese) e con l'AfD (il partito di estrema destra tedesco, ndr), che sono membri importanti dell'Id, perché non credono nell'Ue e nella Nato. Hanno posizioni politiche fondamentalmente diverse dalle nostre. E non mi piacciono i loro temi", ha sottolineato.

"La cosa più negativa che mi ha colpito - ha aggiunto - è che l'AfD ha parlato di scuole separate per i bambini disabili. Questo contraddice ogni visione logica e cristiana della vita. Dopo tutto, non si tratta di una questione di capacità mentali e fisiche; ogni persona è utile e insostituibile".

"Rispetto gli elettori della Le Pen e quelli dell'AfD. Ma le loro idee sono incompatibili con le mie. I nostri punti di riferimento in politica estera sono l'Ue e gli Usa. Come possiamo fare un accordo con loro? Penso che l'unica alleanza possibile sia quella tra il Ppe, i socialdemocratici, i liberali e il conservatore Ecr", ha continuato Tajani, evidenziando che "l'Ecr è parte integrante delle istituzioni europee. I suoi membri hanno votato a favore di Roberta Metsola come presidente del Parlamento europeo e in parte anche di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione. Il gruppo Ecr è quindi qualcosa di completamente diverso dall'Id".