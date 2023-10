Migranti, Tajani: risultati positivi con la Tunisia nella lotta ai trafficanti

Sulla questione migranti il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha ricordato che "la collaborazione con la Tunisia nella lotta contro i trafficanti di esseri umani sta dando risultati positivi".

"Condividiamo con Tunisi una forte preoccupazione per i flussi migratori e per l'azione dei trafficanti di esseri umani che sfruttano la sofferenza di persone che non riescono a vivere nel loro Paese", ha spiegato Tajani al termine del suo colloquio a Tunisi con il presidente Ksais Saied.