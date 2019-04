Migranti, Salvini nuovamente indagato per sequestro di persona

"Sono nuovamente indagato - ha spiegato il leader della Lega - ma ribadisco che fino a quando faccio il ministro dell'Interno i porti italiani rimangono chiusi".



Salvini ha poi spiegato di aver ricevuto notizia dal pm Carmelo Zuccaro della Procura di Siracusa dell'invio al Tribunale dei ministri degli atti del procedimento penale per i reati previsti dagli articoli 81, 110 e 605 (sequestro di persona) del codice penale riguardanti, a quanto si apprende, il caso Sea Watch 3, commessi dal 24 al 30 gennaio.



Il pm Zuccaro, ha spiegato ancora il vicepremier, ha fatto richiesta di archiviazione, come successo per la Diciotti. "I trafficanti di esseri umani - ha chiosato il capo del Viminale - finché faccio il ministro, in Italia non ci arrivano".