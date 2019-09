Migranti, Roma tratta con Bruxelles per nuove regole

Il nuovo governo sembra quindi intenzionato a prendere le distanze dal precedente approccio sul tema immigrazione messo a punto da Matteo Salvini. Non più quindi, come spiega il Corriere della Sera, uno scontro con Bruxelles ma l'apertura di un dialogo con l'Europa. Dialogo che dopo la lettera del ministro degli Esteri francesi, Jean Yves Le Drian, a Di Maio pare essere già entrato nel vivo nel segno di "relazioni più costruttive".



La redistribuzione dei migranti - I punti principali da cui passa la nuova politica sull'immigrazione sono sostanzialmente due: quello della ridistribuzione dei migranti tra i Paesi Ue e quello dell'accoglienza. L'Italia vuole regole certe sull'assegnazione di chi sbarca sulle coste italiane: una delle ipotesi è quella di poter contare sulla disponibilità degli altri Paesi ad accogliere i migranti quando ancora sono sulle navi. Il che potrebbe non escludere un ritorno a un sistema sul modello "Triton", che prevedeva una gestione condivisa del controllo delle frontiere. Proprio in questo contesto di inserisce la revisione del decreto sicurezza e in particolare delle multe per chi viola i divieti di ingresso per prestare soccorso a chi si trova in difficoltà, come previsto dalle convenzioni internazionali.



L'accoglienza - L'altro punto a cui lavora Palazzo Chigi e Viminale riguarda l'accoglienza. L'idea di base punta a una gestione basata su piccole strutture, in cui i migranti attenderanno risposta sulla domanda di asilo, individuate grazie alla collaborazione con sindaci, governatori e associazioni di volontariato. Anche in questo caso sarà fondamentale il dialogo con la Ue per la necessità di effettuare l'identificazione dei profughi già nei Paesi di origine e per l'esigenza di reperire collaborazione e fondi per i rimpatri. Roma punta inoltre a un accordo che coinvolga, anche in questa fase, le struttura internazionali come l'Unhcr e l'Oim, per la messa a punto di una strategia condivisa.