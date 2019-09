Oggi il nuovo governo chiede la fiducia alla Camera: il premier Conte ha pronto il discorso

Giuseppe Conte parlerà alla Camera dei Deputati per ottenere la fiducia e cresce la curiosità per ciò che dirà il premier. E lui, che in queste ore sta limando il discorso preparato con meticolosità negli ultimi giorni, qualcosa lascia trapelare. Le parole d'ordine: discontinuità, una sorta di promessa del tipo "nulla sarà come prima"; ma anche "futuro". Di passato non si parlerà mai. E Salvini, a quanto pare, non verrà neanche nominato. Le sue parole saranno trasmesse in diretta streaming sulla sua pagina social