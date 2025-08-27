Migranti, Pd visita la nave Mediterranea nel porto di Trapani: "Sostegno all'equipaggio"

Una delegazione del Partito democratico ha visitato la nave Mediterranea, ferma al porto di Trapani, della Ong Mediterranea saving humans, che si occupa di soccorrere i migranti durante le traversate dall'Africa verso le coste dell'Italia. "Siamo qui oggi per portare la vicinanza del Partito Democratico Sicilia all'equipaggio e per ribadire con forza che il salvataggio di vite umane non può mai essere criminalizzato. Queste donne e questi uomini hanno rispettato il diritto internazionale e il principio universale di umanità", ha detto la deputata Pd Giovanna Iacono. La nave è in stato di fermo amministrativo al porto della città siciliana, ed è al centro di una nuova polemica dopo aver scelto di non rispettare l'ordine del Viminale di sbarcare i dieci migranti (di cui tre minori) tratti in salvo al largo delle coste libiche, a Genova.