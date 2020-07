Migranti, Di Maio: rischio di nuova nuova ondata di sbarchi

"C'è il rischio enorme di una nuova ondata di sbarchi" che l'Italia "non può permettersi" anche per il "rischio sanitario" che per ora è sotto controllo. Così Luigi Di Maio sulla recrudescenza dell'emergenza migranti. "Sono inutili gli slogan o le urla, serve una piano concreto", ha aggiunto il ministro sottolineando che "l'Italia non ce la farà mai da sola. Ci aspettiamo una collaborazione con la Tunisia per permettere rimpatri più veloci con le navi".