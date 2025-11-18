Decreto flussi e migranti, la Lega tenta la stretta sui "ricongiungimenti familiari"

La disciplina italiana sul ricongiungimento familiare prevede la possibilità di riunire alcuni familiari all'estero con un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti di reddito, alloggio e che sussistano le condizioni previste dalla legge. Recentemente, è stato introdotto un requisito di due anni di residenza legale ininterrotta per la maggior parte dei richiedenti, con alcune eccezioni (minori e titolari di protezione internazionale). I requisiti specifici variano a seconda della composizione del nucleo familiare da ricongiungere e dal tipo di permesso di soggiorno del richiedente.