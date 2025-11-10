Salvini: "Allargare la rottamazione, la priorità è la pace fiscale"

Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, è intervenuto a Bari in occasione di un incontro elettorale del partito in vista delle Regionali. Davanti a militanti e amministratori locali, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rilanciato i temi centrali della linea di governo: pace fiscale, riforme della giustizia, sicurezza, infrastrutture e politiche per la casa e la mobilità. "C'è la pace fiscale nella legge di bilancio, le rate si potranno pagare da luglio del prossimo anno – ha dichiarato – ma stiamo lavorando per allargare ancora di più la platea, ad esempio includendo anche chi ha accertamenti in corso".

Secondo il leader leghista, "la manovra è buona ma può essere migliorata" e "la priorità è la liberazione di milioni di italiani ostaggio dell'Agenzia delle Entrate". "Fare un patto di fiducia, con rate uguali e senza tassa di ingresso, permetterà a tanti di pagare e allo Stato di incassare – ha aggiunto –. Rottamare le cartelle è la vita vera, non la patrimoniale. Non è tempo di nuove tasse, ma di tagliarle".