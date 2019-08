Migranti, Conte a von der Leyen: "Modificare il regolamento di Dublino"

Conte: "Serve un cambio di passo" - "Sono lieto di incontrare la neo presidente della Commissione Ue. Dobbiamo concentrarci su gli obiettivi prioritari per un cambio passo dell'Ue. E' una ottima occasione oggi per uno scambio di vedute", ha sottolineato il presidente del Consiglio.



"L'Ue si riavvicini ai cittadini" - "Per riavvicinare l'Ue ai cittadini, per contrastare la sfiducia e la disillusione, dobbiamo impegnarci ancora di più per lavorare a un'Europa che sappia offrire soluzioni adeguate ai bisogni dei cittadini. La lista di priorità che rispondono alle premure italiane è chiara: abbiamo molto apprezzato il discorso inaugurale di von Der Leyen".



"Concorderò il commissario italiano con von der Leyen" - Il premier ha poi parlato della nomina del commissario italiano, annunciando che essa "sarà al centro dell'incontro con Ursula von der Leyen: rivendichiamo un portafoglio economico di primo piano perché è adeguato alle ambizioni e alla responsabilità che l'Italia vuole assumersi in questa legislatura. Siamo disponibili a offrire, a concordare un profilo di un candidato che sia il più possibile adeguato per competenza e capacità e siamo disponibili a svolgere bene questo ruolo".



"L'Europa ci sostenga per il rilancio del Sud" - In Europa servono politiche di "impulso alla crescita", ha aggiunto Conte. "Bisogna coltivare politiche attive per il lavoro soprattutto per i giovani. Ma tali politiche vanno dosate in modo differente tenendo conto delle aree disagiate, tra queste il nostro Sud per il quale occorre rilancio e vogliamo il sostegno dell'Europa".



Von der Leyen: "Superare le divisioni" - L'obiettivo politico primario della Commissione Ue è quello di "superare le divisioni, tra nord e sud, est e ovest, piccoli paesi e gradi Paesi", ha osservato Ursula von der Leyen prima del bilaterale a Palazzo Chigi con Giuseppe Conte, aggiungendo che "un'Europa unita ha bisogno di un'Italia forte e prospera".



"La solidarietà non è unilaterale" - "Vogliamo che le nostre procedure siano efficaci, efficienti ma anche umane", ha proseguito la numero uno della Commissione Ue. "Non è un compito facile, ma abbiamo capito tutti che non esistono soluzioni facili. E' necessario rivedere il concetto di ripartizione degli oneri. Sappiamo che Italia, Spagna, Grecia sono geograficamente esposte: è fondamentale poter garantire la solidarietà ma ciò non è mai un processo unilaterale".