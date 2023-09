Migranti, bozza dl: espulsione per chi dichiara un'età falsa

Potranno essere espulsi i migranti che dichiarano il falso sulla loro età.

È quanto previsto dalla bozza del nuovo decreto che mercoledì sarà esaminato dal Consiglio dei ministri. L'espulsione potrebbe essere considerata anche per chi è titolare di permesso di soggiorno nel caso in cui ci siano "gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato". Inoltre, l'attuale versione del documento disporrebbe che i migranti minorenni (di età non inferiore ai 16 anni), nel caso in cui non siano disponibili strutture ricettive ad hoc, possano essere provvisoriamente accolti nei centri ordinari.