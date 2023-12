Mes, nuovo rinvio in commissione: protestano le opposizioni

La commissione Bilancio della Camera ha concluso i lavori con un nuovo rinvio del parere sulle proposte di ratifica del Mes da parte delle opposizioni.

Secondo la relatrice Ylenja Lucaselli, capogruppo di FdI in commissione Bilancio, "non c'è urgenza. E non ci sono effetti negativi per gli altri Stati che possono comunque usufruire del Mes. Quindi approfondire e porre delle condizionalità rispetto a un provvedimento che sulla programmazione potrebbe avere effetti finanziari è doveroso per rispetto degli italiani". Le opposizioni protestano però per l'ennesimo stop.