Slitta ancora il parere sul Mes, l'opposizione abbandona i lavori

Con il rinvio del parere sul Mes (ecco cos'è il Meccanismo europeo di Stabilità) da parte del governo, l'opposizione ha abbandonato la commissione Bilancio alla Camera.

La capogruppo FdI Ylenja Lucaselli, ha riferito Luigi Marattin di Iv, firmatario di una delle proposte di ratifica, ha preso la parola chiedendo chiarimenti sugli "effetti finanziari della riforma del Mes" e il governo, per voce del sottosegretario Federico Freni si è riservato di rispondere "domani". Si tratta, per l'opposizione, della "ennesima presa in giro".