Mes, Conte chiede il giurì d'onore e attacca Meloni: "Ha detto il falso"

"È successo un fatto molto grave", ha dichiarato Conte. "La premier e deputata Giorgia Meloni ha scelto di mentire al Parlamento e a tutti i cittadini: ha sostenuto che il mio governo ha dato l'ok alla riforma del Mes senza un mandato parlamentare, con il favore delle tenebre, quando il governo era dimissionario. La presidente Meloni ha mentito consapevole di mentire, lei era in quel Parlamento, deputata, quando nel dicembre 2020 c'è stato un dibattito parlamentare e una risoluzione".

Fotogallery - Meloni parla in Senato e mostra il fax di Di Maio per la firma del Mes

La decisione di Conte sul Giurì d'onore

Secondo il leader 5 Stelle, Giorgia Meloni "disonora la massima istituzione del governo. E quindi ho consegnato al presidente della Camera una richiesta di istituire un Giurì d'onore, per accertare le menzogne denigratorie della premier in base all'articolo 58 del regolamento della Camera. Ha offeso e danneggiato me, il M5s, l'Italia, non lo possiamo accettare". L'obiettivo del Giurì d'onore "è ristabilire la verità dei fatti. Abbiamo bisogno di chiarezza, non può passare il principio che in Parlamento si può dire di tutto e le menzogne più denigratorie possano passare".