Mes e Recovery, il ministro Amendola a "Fatti e Misfatti": "Un Paese intelligente sceglie ciò che serve, le riforme sono necessarie"

"Se c'è un atteggiamento sereno e serio tra governo e Parlamento, credo che possiamo fare tutte le scelte". E' la convinzione del ministro per gli Affari Europei Vincenzo Amendola , intervenuto in diretta su Tgcom24, ospite di Paolo Liguori durante la trasmissione "Fatti e Misfatti". Amendola ha commentato l'attuale situazione politica ed economica in merito al Recovery Fund e al Mes. "La contropartita - sottolinea - è la richiesta di fare riforme che servono all'Italia, quindi le riforme saranno i temi fondamentali dei prossimi mesi alle Camere".

"Nel Recovery alcuni non vedono linee di investimento per modernizzare il Paese, ma c'è anche la richiesta di fare riforme che servono all'Italia: Pubblica amministrazione, giustizia, burocrazia più veloce che saranno al centro dei prossimi mesi in Parlamento", spiega il ministro. "Non voglio spaventare nessuno - aggiunge - : non sono condizioni dell'Europa, sono necessità del Paese, altrimenti utilizziamo risorse senza avere i meccanismi burocratici per saperle spendere".

Riguardo al Mes, il ministro Amendola ricorda che "era necessario chiudere tutti gli accordi", sottolineando che "abbiamo impiegato 4 mesi per chiudere l'accordo del Recovery; allo stesso tempo, la Bce è intervenuta pesantemente con l'acquisto di titoli che tiene lo spread sotto controllo. Poi, insieme, abbiamo sviluppato tre reti di emergenza".



"Tra queste - specifica - la linea di credito sul Mes. E un Paese sano e intelligente si siede, guarda il suo fabbisogno, guarda il suo tendenziale e sceglie in maniera seria quello che serve alle nostre casse, calcola quanto debito dobbiamo fare e costruisce la sua linea economica per i prossimi anni".



"Credo che se abbiamo un atteggiamento sereno e serio tra governo e Parlamento, - conclude il ministro Amendola, - possiamo fare tutte le scelte".