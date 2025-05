Merano, la nuova sindaca Svp "rifiuta" di indossare la fascia tricolore

Immediate le reazioni, diametralmente opposte a seconda di dove arrivano. Da una parte si sostiene che il neo sindaco si senta più tedesco che italiano e che quindi ritenga il tricolore un'offesa, al punto di rifiutarsi di indossare la fascia. Dall'altra parte si sostiene che quel "non scherziamo" sia stato in realtà un tentativo di schermirsi, quasi una cortesia. Come a dire che lei, vicesindaco, non vuole prendere la fascia del "suo" sindaco, con cui ha lavorato fianco a fianco per cinque anni. Certo è che Dario Del Medico non ha fatto nulla per nascondere il suo disagio.