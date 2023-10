Caso "mensa dei poveri", Lara Comi condannata a quattro anni e due mesi a Milano | "Continuerò a difendermi"

Il caso di Lara Comi

Comi, che era presente in aula, è stata condannata alla pena che avevano chiesto per lei i pm Civardi e Bonardi. Le accuse sono di corruzione di incaricato di pubblico servizio (così è stato riqualificato il reato di corruzione di pubblico ufficiale), truffa ai danni dell'Europarlamento in relazione a un contratto per un suo collaboratore per il periodo 2016-2017 e per false fatture. Per Comi i giudici hanno anche disposto l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di trattare con la pubblica amministrazione per cinque anni e le hanno confiscato 28.700 euro.