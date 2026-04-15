Meloni incontra Zelensky: "Sempre al fianco di Kiev, in gioco la sicurezza Ue" | "L'Occidente diviso è un regalo a Mosca"
La premier dopo il summit a Palazzo Chigi: "L'Italia intende continuare a fare la sua parte per arrivare a soluzioni che tutelino la sovranità dell'Ucraina e che assicurino la solidità dell'Alleanza euro-atlantica"
La premier Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "In questi quattro anni la posizione dell'Europa e dell'Italia è stata sempre la stessa: al fianco di Kiev, del suo popolo e delle sue istituzioni. Non è solo un dovere morale, ma una necessità strategica", perché "è in gioco anche la sicurezza dell'Europa", ha sottolineato Meloni nelle dichiarazioni congiunte al termine del summit.
Meloni: "Un Occidente diviso è un regalo a Mosca"
"L'Italia intende continuare a fare la sua parte per arrivare a soluzioni condivise, che tutelino la sovranità di Kiev che assicurino la solidità dell'alleanza euro-atlantica perché un Occidente diviso, un'Europa spaccata sarebbero l'unico vero regalo che potremmo fare a Mosca", ha affermato Meloni.
Meloni: "Italia pronta a fare la sua parte"
"Con Zelensky abbiamo avuto modo di confrontarci anche su quello che accade intorno a noi, oltre i confini propri. Quindi, ci siamo confrontati anche sulla crisi iraniana che ovviamente preoccupa tutti, che sta diventando sempre più complessa - ha aggiunto la presidente del Consiglio -. Continuiamo a credere nella validità del cessate il fuoco tra Iran, Stati Uniti e rispettivi alleati; nutriamo la speranza che il negoziato di pace possa riprendere, anche se in un contesto sicuramente non facile. L'Italia è, voglio ribadirlo, come sempre pronta a fare la sua parte".
Meloni: "Interessati a una produzione comune di droni"
"Ci siamo confrontati su come rafforzare la cooperazione in materia di difesa. L'Italia è molto interessata a sviluppare una produzione congiunta soprattutto nel settore dei droni, su cui l'Ucraina in questi anni è diventata nazione guida", ha detto Meloni. Zelensky ha messo "a disposizione dei partner della regione la straordinaria esperienza difensiva e di sicurezza maturata in questi anni sul campo. Un'esperienza preziosa che Italia e Ucraina vogliono mettere al centro delle rispettive industrie della difesa", ha aggiunto la premier, ricordando che "la pace non si costruisce solo con i buoni propositi ma anche con la capacità di deterrenza, con la capacità di difesa".
Meloni: "Fondamentale che l'Iran non si doti di armi nucleari"
"È fondamentale per la nostra sicurezza, oltre che per quella di Israele, dei Paesi del Golfo, che l'Iran non possa dotarsi di armi nucleari - ha sottolineato Meloni -. Dall'inizio abbiamo sostenuto un accordo in questo senso ed è fondamentale difendere la libertà di navigazione, questione sulla quale stiamo lavorando con i partner europei". E ancora: "Abbiamo offerto la nostra disponibilità, quando chiaramente lo consentiranno le condizioni di sicurezza, ma lo dico anche per ricordare la solidarietà e la vicinanza che tanto l'Italia quanto l'Ucraina hanno assicurato anche in questa crisi, in particolare nei confronti dei Paesi del Golfo".