Meloni incontra Zelensky: "Sempre al fianco di Kiev, in gioco la sicurezza Ue" | "L'Occidente diviso è un regalo a Mosca"

"È fondamentale per la nostra sicurezza, oltre che per quella di Israele, dei Paesi del Golfo, che l'Iran non possa dotarsi di armi nucleari - ha sottolineato Meloni -. Dall'inizio abbiamo sostenuto un accordo in questo senso ed è fondamentale difendere la libertà di navigazione, questione sulla quale stiamo lavorando con i partner europei". E ancora: "Abbiamo offerto la nostra disponibilità, quando chiaramente lo consentiranno le condizioni di sicurezza, ma lo dico anche per ricordare la solidarietà e la vicinanza che tanto l'Italia quanto l'Ucraina hanno assicurato anche in questa crisi, in particolare nei confronti dei Paesi del Golfo".