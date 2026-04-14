Giorgia Meloni: "Sospendere il Patto di stabilità, l'Ue non si muova troppo tardi"
La premier avverte anche sul gas russo: "Dobbiamo fare attenzione a come ci muoviamo"
"Sospendere il patto di stabilità potrebbe aiutare. L'Ue non dovrebbe sottovalutare l'impatto che la crisi potrà avere. Muoversi troppo tardi è un enorme errore di valutazione", a dirlo è Giorgia Meloni durante un punto stampa al Vinitaly a Verona. "Stiamo chiedendo sia la sospensione del Patto, sia dell'Ets. Dar battaglia in Ue su questi temi è per il bene dell'unione" ha precisato la premier.
"Una misura che potrebbe fare la differenza"
La sospensione del patto di stabilità "deve essere una misura generalizzata, esattamente come stiamo chiedendo alcune cose che riguardano sia l'energia, con la sospensione dell'Ets di cui abbiamo cominciato a discutere mesi fa, ma anche il Cbam", ha aggiunto la premier. Con l'acronimo Cbam, si intende il Carbon Border Adjustment Mechanism, ovvero è il meccanismo Ue per la tassazione delle emissioni di carbonio incorporate in merci importate da paesi extra Unione. "Sospendere oggi il Cbam sarebbe oggettivamente una misura che potrebbe fare la differenza. Su questo siamo molto determinati a dare battaglia in Europa, ma per il bene dell'Europa, perché non si può rimanere sempre identici a se stessi mentre il mondo intorno a noi cambia in maniera così vorticosa. Crediamo che chi oggi pone con serietà queste questioni sia particolarmente responsabile", ha concluso.
"Sul gas russo serve fare attenzione"
La premier ha anche commentato le parole dell'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi secondo il quale sarebbe necessario sospendere il bando sul gas russo. "Descalzi è un operatore del settore, capisco il suo punto di vista. Io continuo a sperare che quando il problema si dovesse porsi noi saremo riusciti a raggiungere la pace in Ucraina". Ma sul gas russo, precisa: "dobbiamo fare molta attenzione a come ci muoviamo".
"Sospeso accordo di difesa con Israele, Trump a Papa Leone? Inaccettabile"
Sempre nel punto stampa al Vinitaly di Verona, Giorgia Meloni ha sottolineato che "in considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di Difesa con Israele". Mentre, a proposito delle frasi di Trump su papa Leone XIV ha commentato così: "Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul Pontefice fossero inaccettabili. Ho espresso ed esprimo la mia solidarietà a papa Leone. Dico di più: francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. Non in questa parte del mondo", ha concluso.