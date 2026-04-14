Giorgia Meloni: "Sospendere il Patto di stabilità, l'Ue non si muova troppo tardi"

La sospensione del patto di stabilità "deve essere una misura generalizzata, esattamente come stiamo chiedendo alcune cose che riguardano sia l'energia, con la sospensione dell'Ets di cui abbiamo cominciato a discutere mesi fa, ma anche il Cbam", ha aggiunto la premier. Con l'acronimo Cbam, si intende il Carbon Border Adjustment Mechanism, ovvero è il meccanismo Ue per la tassazione delle emissioni di carbonio incorporate in merci importate da paesi extra Unione. "Sospendere oggi il Cbam sarebbe oggettivamente una misura che potrebbe fare la differenza. Su questo siamo molto determinati a dare battaglia in Europa, ma per il bene dell'Europa, perché non si può rimanere sempre identici a se stessi mentre il mondo intorno a noi cambia in maniera così vorticosa. Crediamo che chi oggi pone con serietà queste questioni sia particolarmente responsabile", ha concluso.