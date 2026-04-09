Meloni in Parlamento, l'informativa sulla crisi internazionale

L'informativa della premier Giorgia Meloni sull'azione del governo si svolgerà a partire dalle 9. Secondo il timing stabilito dagli uffici, si prevedono circa due ore e mezza di dibattito tra l'intervento della presidente del consiglio e quelli di un rappresentante per gruppo (per 10 minuti ciascuno). Non sono previste né la replica né un voto. Al Senato l'intervento della premier è previsto per le 13.