Meloni, vacanze finite: "Al lavoro per costruire Italia che pensi in grande"

"Al lavoro per costruire un'Italia che torni a pensare in grande, a essere consapevole del suo valore e delle sue potenzialità ancora inespresse", ha scritto su Facebook il premier.

Vacanze finite per Giorgia Meloni, tornata a Palazzo Chigi dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza in Puglia.

Il premier ha trascorso alcuni giorni di riposo in una masseria in Puglia a Ceglie Messapica, in provincia di brindisi. Vacanze trascorse insieme alla famiglia, al compagno Andrea Giambruno e alla figlia Ginevra. Durante la vacanza, poi, ha effettuato una breve visita in Albania su invito del Presidente del Consiglio albanese Edi Rama. Su un traghetto di linea ha raggiunto Valona per incotrare Rama nella sua villa.