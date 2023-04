Meloni: "Ritardi su Pnrr non preoccupano, si fa solo allarmismo"

Sul Pnrr non ci saranno risorse perse e i ritardi non sono preoccupanti, ne è sicura Giorgia Meloni che a margine del Vinitaly ha commentato le recenti problematiche legate al piano di Resilienza e Ripresa.

"Non sono preoccupata dai ritardi sul Pnrr, stiamo lavorando molto, non mi convince molto la ricostruzione allarmista", ha detto il presidente del Consiglio. Quanto alle polemiche degli ultimi giorni, ha poi chiosato. "Non prendo in considerazione di perdere le risorse - ha aggiunto - prendo in considerazione l'ipotesi di farlo arrivare a terra in maniera efficace".