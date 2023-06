Moldavia, Meloni: "Non c'è un'Europa di serie A e una di serie B"

Fotogallery - Nepal, ex veterano dell'Afghanistan senza gambe scala l'Everest: è il primo doppio amputato a fare l'impresa

Per Giorgia Meloni, il vertice dei Paesi della Comunità politica europea, in corso in Moldavia, "è importante per ribadire che non c'è un'Europa di serie A e una di serie B".

"Facciamo questo vertice in un momento in cui le crisi hanno messo a nudo le criticità anche europee", ha aggiunto il premier. Quanto alla possibilità dell'ingresso dell'Ucraina nella Nato ha sottolineato che "siamo sostenitori della politica delle porte aperte, ma l'ingresso di Kiev sarà oggetto del vertice di Vilnius. Ma voi sapete che l'Italia è in prima fila nel sostegno all'Ucraina".