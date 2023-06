Mes, Meloni: "Polemiche inutili, priorità è difendere l'interesse dell'Italia" | Sui migranti: "E' una sfida europea, stroncare in ogni sede il traffico di vite"

Lo ha detto il premier in Aula alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Alla riunione "sarà centrale il tema delle migrazioni", ha spiegato. Su questo "mi unisco al cordoglio per la recente tragedia al largo delle coste greche". Poi ha ribadito "l'impegno in ogni sede a stroncare il tragico traffico delle vite" che genera queste tragedie. Sull' Ucraina invece, ha dichiarato, "serve una pace duratura nel rispetto dei diritti del Paese". Mentre sul Mes , ha evidenziato, di non ritenere "utile alimentare una polemica interna. L'interesse dell'Italia è affrontare il negoziato sulla governance europea, dove si discuta nel complesso nel rispetto del nostro interesse nazionale".

Mes, "polemiche inutili" Nel suo discorso alla Camera, parlando del Mes, Giorgia Meloni ha sottolineato: "Lo voglio dire con serenità ma anche con chiarezza: non reputo utile all'Italia alimentare in questa fase una polemica interna su alcuni strumenti finanziari, come ad esempio il Mes. L'interesse dell'Italia oggi è affrontare il negoziato sulla nuova governance europea con un approccio a pacchetto, nel quale le nuove regole del Patto di stabilità, il completamento dell'Unione bancaria e i meccanismi di salvaguardia finanziaria si discutono nel loro complesso nel rispetto del nostro interesse nazionale. Prima ancora di una questione di merito c'è una questione di metodo, su come si faccia a difendere l'interesse nazionale". I deputati di FdI hanno accolto con una standing ovation la road map sul Mes del presidente del Consiglio. Sono rimasti seduti i parlamentari della Lega. Mentre dai banchi del Pd si sono levati commenti e "buuu".

Ucraina, "serve una pace duratura" Il premier è tornato a parlare di Ucraina. "Se non avessimo aiutato il popolo ucraino, come anche qualcuno in quest'Aula suggerisce - ha attaccato -, ci troveremmo in un mondo in cui alla forza del diritto si sostituisce il diritto del più forte, un mondo senza regole se non quella delle armi". Serve una "pace giusta e duratura nel pieno diritto dell'Ucraina" alla sua autodeterminazione e "lavoriamo in ogni sede a questo obiettivo". "Dopo l'atto criminale dell'espolosione della diga di Nova Kalkova temiamo che anche la centrale di Zaporizhia possa essre usato come strumento di guerra", ha poi osservato.