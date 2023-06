Giorgia Meloni vede Metsola: al centro dell'incontro migranti, Ucraina ed economia

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato nel pomeriggio a Palazzo Chigi la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

Al centro, come riferisce una nota di Chigi, uno scambio di vedute sui principali temi europei, a partire da migrazione, Ucraina, economia, anche in vista del Consiglio europeo del 29-30 giugno. All'incontro era presente il ministro per gli Affari europei, politiche di coesione, Sud e Pnrr, Raffaele Fitto.