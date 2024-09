Giorgia Meloni a FdI: "Stiamo facendo la storia, gli errori non sono consentiti"

Nel breve termine "tre Regioni torneranno al voto e Fratelli d'Italia dovrà essere protagonista e ribaltare i pronostici", rilancia Giorgia Meloni, osservando: "L'Emilia-Romagna non è esattamente una roccaforte del centrodestra, diciamo così, e abbiamo scelto di appoggiare Elena Ugolini, una donna capace, non iscritta a nessun partito che ha scelto di candidarsi con coraggio e determinazione. Una sfida non semplice, ma molte energie esterne al centrodestra tradizionale si sono aggregate intorno a lei". In Umbria, invece, puntiamo a confermare il governo di Donatella Tesei e del centrodestra, ma dobbiamo tenere in conto i risultati alle ultime amministrative di Perugia e Terni".