Giorgia Meloni: "Sangiuliano assicura, nessun euro speso per Boccia"

"Io ho parlato con il ministro Sangiuliano, soprattutto per le questioni che interessano il profilo del governo e mi dice che effettivamente lui aveva valutato la possibilità di dare a questa persona un incarico di collaborazione non retribuito. Poi ha fatto una scelta diversa, ha deciso di non dare quell'incarico di collaborazione per chiarire alcune questioni". Così Giorgia Meloni, intervistata da Paolo Del Debbio a "4 di Sera", è intervenuta sul caso del ministro della Cultura e di Maria Rosaria Boccia, presunta consulente al ministero. "Mi garantisce che questa persona non ha avuto accesso a nessun documento riservato, particolarmente per quello che riguarda il G7 e, soprattutto, mi garantisce che neanche un euro degli italiani e dei soldi pubblici è stato speso per questa persona", ha aggiunto il premier.