Meloni: "Dati macroeconomici confortanti, Italia non più fanalino di coda" | "Sicurezza priorità dei prossimi mesi"

"Le pensioni minime sono una delle nostre priorità - ha aggiunto il Presidente del Consiglio -. In questi due anni abbiamo lavorato per una rivalutazione piena di tutte le pensioni che arrivavano fino a 2.270 euro, garantendo che fossero adeguate pienamente al costo della vita, ma abbiamo fatto una rivalutazione al 120% per le pensioni minime, che sono cresciute in modo significativo. L'abbiamo fatto facendo crescere di meno le pensioni che erano molto alte, un'opera secondo me equa, che continueremo a fare perché sicuramente queste persone sono quelle che hanno maggiore bisogno di aiuto da parte dello Stato". Meloni ha poi smentito di voler abolire l'assegno unico: "Tutt'altro, lo sto difendendo, il governo lo sta difendendo - ha dichiarato il premier -. Noi l'abbiamo aumentato, 3 miliardi in più sull'assegno unico in questi anni, e riguarda 6 milioni di famiglie. Che cosa accade adesso? La Commissione europea ci apre una procedura di infrazione perché dice che noi dobbiamo dare l'assegno unico anche a tutti gli immigrati che sono in Italia, anche quando hanno figli che sono residenti all'estero. Questa previsione, insieme a una serie di altre cose che chiede la Commissione europea, rischia di rendere l'assegno unico insostenibile".