Il governo italiano indica il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto come commissario europeo. Lo ha annunciato il premier Giorgia Meloni durante il Consiglio dei ministri. "Chiedo a tutti di rivolgere un applauso e un grande in bocca al lupo a Raffaele, che avrà davanti un compito estremamente complesso e allo stesso tempo entusiasmante - ha detto il premier -. È una scelta dolorosa per me, credo anche per lui, e per il governo. Ma è una scelta necessaria".