Matteo Salvini: “Io a settembre voglio cominciare con tasse al 15%”

A “Quarta Repubblica” Matteo Salvini espone il suo programma economico: “Una cosa su cui cambierei il mio atteggiamento è le tasse che sono la vera emergenza del nostro Paese. Io domenica chiedo la fiducia agli italiani per ridiscutere i vincoli europei per portare le tasse in Italia per tutti al 15%”. Un’idea chiara che vuole essere messa in atto da settembre: “Non per tutti subito, ma voglio cominciare. E non voglio aumentare l’Iva”.