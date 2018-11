Matteo Salvini a "Stasera Italia": "Nessun pericolo di recessione"

"È l'Europa che deve trattare. È l'Europa che ha impoverito il nostro Paese. Io non voglio litigare con nessuno ma non torno indietro. Non c'è pericolo di recessione". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in collegamento da Nuoro, interviene ai microfoni di "Stasera Italia" rispondendo all'ipotesi di un eventuale passo indietro sui temi della Manovra.



"Non esiste che io non possa toccare la Legge Fornero, non possa toccare le tasse e le partite Iva. Io ho buon senso e voglio risolvere i problemi, ma non mi faccio imporre da qualche commissario di Bruxelles il fatto che debba spendere meno soldi per aiutare gli italiani. E sul rischio recessione il vice presidente del Consiglio rassicura: "Se noi creiamo centinaia di posti di lavoro non c'è nessun pericolo"