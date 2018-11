Manovra, Tria: "Non servono interventi straordinari sul risparmio"

"Non servono interventi straordinari di tutela del risparmio". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in Senato. Le ragioni della Manovra "sono state più volte illustrate in sede europea" e "con essa il governo cerca di contrastare il rischio di una terza recessione che potrebbe avere effetti devastanti", ha ribadito Tria, aggiungendo che "i fondamentali dell'economia italiana non giustifichino i livelli attuali di spread".